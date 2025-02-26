На уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших женщин-металлургов и горняков

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России» в рамках ...16.05.2024 При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоятся гастроли московского театра кукол имени Образцова
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле 16 и 17 мая по инициативе ЕВРАЗа состоятся гастроли Московского театра ...07.03.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду работнице ЕВРАЗ НТМК Елене Грачевой
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную ...09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...07.03.2019 На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе в канун 8 Марта 100 лучших женщин получили награды
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. В честь Международного женского дня на уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших ...