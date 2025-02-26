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На уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших женщин-металлургов и горняков

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Лучшие женщины-металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа получили награды в канун Международного женского дня, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Десять сотрудниц ЕВРАЗ НТМК были удостоены премии имени Фаины Шаруновой. Восемь сотрудниц ЕВРАЗ КГОК — премии имени Зои Басовой.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших женщин-металлургов и горняков

Премия имени Фаины Шаруновой вручается с 1973 года. Почетный гражданин Нижнего Тагила Фаина (Фелисата) Шарунова стала первой в мире женщиной-горновой. В годы Великой Отечественной войны она работала в доменном цехе Нижнетагильского металлургического комбината. Премия присваивается ежегодно десяти женщинам-металлургам, проработавшим на комбинате не менее десяти лет.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших женщин-металлургов и горняков

Премия Зои Басовой была утверждена в 2023 году, к 60-летию ЕВРАЗ КГОК. Зоя работала на Качканарском ГОКе, была единственной женщиной-машинистом электровоза в черной металлургии СССР. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Премия вручается лучшим сотрудницам к праздничным датам — Дню металлурга, дню рождения комбината и 8 Марта.

Торжественные награждения сотрудниц прошли во дворцах культуры Нижнего Тагила и Качканара. Женщин поздравили руководители предприятий. Также для них была организована праздничная программа.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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