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На Южном Урале уничтожили 20 тонн зараженных нектаринов

УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинской области уничтожили 20 т нектаринов, зараженных восточной плодожоркой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Машина с грузом нектаринов была обнаружена на пункте пропуска «Бугристое» вблизи города Троицк. Во время контроля было установлено несоответствие перевозимой продукции документам, где указывались персики, — фитосанитарный сертификат был признан недействительным. Также по документам товар направлялся из Республики Казахстан, но фрукты были упакованы в ящики с этикетками производителя Китайской Народной Республики. Кроме того, по результатам фитосанитарной экспертизы отобранных проб продукции был выявлен карантинный вредный организм — живая личинка восточной плодожорки.



«Продукция, зараженная вредным карантинным организмом, была изъята и уничтожена на Увельском утильзаводе путем механического раздавливания тяжелой техникой с последующим закапыванием остатков на глубину свыше 2 м.», — говорится в сообщении.

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