В Екатеринбург пытались ввезти 5 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...27.06.2025 В Екатеринбург пытались ввезти 650 срезов зараженных цветов из Армении
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...22.05.2025 В Свердловскую область пытались ввезти 400 срезов зараженных цветов из Эквадора
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...02.09.2021 В Свердловской области запретили ввоз более 20 тонн зараженных вредителями нектаринов из Узбекистана
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в Свердловскую область груз из 21,7 т ...19.08.2021 Челябинские таможенники пресекли ввоз в страну 19 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана
УрБК, Челябинск, 19.08.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 17 августа 2021 года ...