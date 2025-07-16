В Екатеринбург пытались ввезти 5 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Екатеринбург 5 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.



Фрукты доставили в регион автомобильным транспортом. Экспертиза выявила наличия в них карантинного объекта —живой личинки восточной плодожорки.



Для предотвращения распространения инфекции партия будет обеззаражена.