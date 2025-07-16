УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В Екатеринбург пытались ввезти 5 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Екатеринбург 5 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукты доставили в регион автомобильным транспортом. Экспертиза выявила наличия в них карантинного объекта —живой личинки восточной плодожорки.

Для предотвращения распространения инфекции партия будет обеззаражена.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.07.2025 В Екатеринбург пытались ввезти почти 6 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...

27.06.2025 В Екатеринбург пытались ввезти 650 срезов зараженных цветов из Армении

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...

22.05.2025 В Свердловскую область пытались ввезти 400 срезов зараженных цветов из Эквадора

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...

02.09.2021 В Свердловской области запретили ввоз более 20 тонн зараженных вредителями нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в Свердловскую область груз из 21,7 т ...

19.08.2021 Челябинские таможенники пресекли ввоз в страну 19 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 19.08.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 17 августа 2021 года ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (286)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18