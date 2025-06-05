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В Екатеринбург пытались ввезти 650 срезов зараженных цветов из Армении

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Екатеринбург 650 срезов зараженных гладиолусов и гербер, сообщает пресс-служба ведомства.

Цветы доставили в регион самолетом. Экспертиза выявила наличие в них карантинного объекта — западного цветочного трипса.

Для предотвращения распространения инфекции завоз зараженной партии был запрещен. В будущем продукция будет уничтожена.
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