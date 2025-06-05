В Екатеринбург пытались ввезти 650 срезов зараженных цветов из Армении

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Екатеринбург из Литвы доставили более 100 тыс. срезов хризантем, которые были ...22.05.2025 В Свердловскую область пытались ввезти 400 срезов зараженных цветов из Эквадора
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...29.10.2024 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,3 тонн зараженных томатов
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...11.11.2016 В Свердловской области из-за болезней и паразитов уничтожили 4 тонны ввезенной растительной продукции
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2016. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года ...10.12.2013 В аэропорту Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов из Чехии
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. В пункте пропуска аэропорта Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов ...