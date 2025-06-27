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Вчера, 15:41

В Екатеринбург пытались ввезти почти 6 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Екатеринбург 5,6 т зараженных нектаринов из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукты доставили в регион автомобильным транспортом. Экспертиза выявила наличие в них карантинного объекта — живой личинки восточной плодожорки.

Для предотвращения распространения инфекции партия будет обеззаражена.
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