В Екатеринбург пытались ввезти почти 6 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Екатеринбург 5,6 т зараженных нектаринов из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.



Фрукты доставили в регион автомобильным транспортом. Экспертиза выявила наличие в них карантинного объекта — живой личинки восточной плодожорки.



Для предотвращения распространения инфекции партия будет обеззаражена.