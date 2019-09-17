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Отопительный сезон начался в 52 муниципалитетах Свердловской области
17 сентябрь 2019 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Подача тепла потребителям по состоянию на 16 сентября началась в 52 муниципальных образованиях Свердловской области. Отопление появилось почти в 3,6% жилищного фонда и 21% объектов социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, полностью теплоснабжение включено в 11 территориях: Пышминском городском округе, Баженовском, Краснополянском, Обуховском, Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Артинском городском округе, Карпинске и Сосьве», — говорится в сообщении.
Стопроцентная подача тепла в жилфонд обеспечена в 12 муниципалитетах. Помимо вышеперечисленных территорий, в этот список вошел Ирбитский район. Объекты соцсферы обеспечены теплом — в 15 (плюс Байкалово, Верхнее Дуброво и Среднеуральск).
В целом по области в работу включено 546 котельных (35,34%), отапливается 3,07 млн кв. м. жилья и 1 тыс. 226 объектов соцкультбыта: 226 школ (21,32%), 288,66 детских дошкольных учреждений (17,11%), 261 учреждение здравоохранения (24,95%), 326 учреждений культуры (27,46%), 34 интернатов (21,52%) и 91 прочее учреждение социальной сферы (12,66%).
«По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, полностью теплоснабжение включено в 11 территориях: Пышминском городском округе, Баженовском, Краснополянском, Обуховском, Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Артинском городском округе, Карпинске и Сосьве», — говорится в сообщении.
Стопроцентная подача тепла в жилфонд обеспечена в 12 муниципалитетах. Помимо вышеперечисленных территорий, в этот список вошел Ирбитский район. Объекты соцсферы обеспечены теплом — в 15 (плюс Байкалово, Верхнее Дуброво и Среднеуральск).
В целом по области в работу включено 546 котельных (35,34%), отапливается 3,07 млн кв. м. жилья и 1 тыс. 226 объектов соцкультбыта: 226 школ (21,32%), 288,66 детских дошкольных учреждений (17,11%), 261 учреждение здравоохранения (24,95%), 326 учреждений культуры (27,46%), 34 интернатов (21,52%) и 91 прочее учреждение социальной сферы (12,66%).
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