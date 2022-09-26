УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:09

Почти половина свердловского жилфонда подключена к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Свердловской области в 44 муниципальных образованиях полностью запущено теплоснабжение. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Уточняется, что на сегодняшний день отапливается 46,8 млн кв. м жилья и порядка 4,8 тыс. объектов социальной сферы.

В муниципалитетах, где дома не подключены к централизованному отоплению, уже полностью обеспечены теплом все объекты социальной сферы. Речь идет о Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и Гаринском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что в регионе запущено в работу 86,4% котельных, а в Екатеринбурге теплом обеспечено почти 90% детских садов, более 80% образовательных учреждений и около 50% объектов здравоохранения.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал с 15 сентября 2025 года. До конца текущего месяца планируется подключить к центральному теплоснабжению жилой фонд и социально значимые объекты.

Изначально городские власти планировали начать отопительный сезон с 20 сентября. Однако из-за погодных условий эти планы были скорректированы. Окончательно в городе запустят тепло к 1 октября.
