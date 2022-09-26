Почти половина свердловского жилфонда подключена к отоплению

Материалы по теме

В Екатеринбурге теплом обеспечено почти 90% детсадов, 80% образовательных учреждений и около 50% медучреждений

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге теплом обеспечено почти 90% детских садов, более 80% образовательных ...

В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% ...

Отопительный сезон начался в 52 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Подача тепла потребителям по состоянию на 16 сентября началась в 52 муниципальных ...

В Свердловской области к теплу подключено 85% жилфонда

По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 из 94 муниципальных ...

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 ...