Вчера, 13:41

В Екатеринбурге теплом обеспечено почти 90% детсадов, 80% образовательных учреждений и около 50% медучреждений

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге теплом обеспечено почти 90% детских садов, более 80% образовательных учреждений и около 50% объектов здравоохранения. Об этом заявил в эфире телеканала «ОТВ» директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства Администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

Он уточнил, что с учетом благоприятных погодных условий отопление в многоквартирных домах подается постепенно. Тем не менее, оно появилось уже в 70% квартир жителей Академического района. Также среди лидеров по этому показателю Ленинский, Октябрьский и Орджоникидзевский районы.

«До конца сентября тепло появится во всех зданиях Екатеринбурга. Когда отопление появится в том или ином здании, екатеринбуржцы могут посмотреть на интерактивной карте. Там же опубликована дополнительная информация о старте сезона», — сказал А. Брагин.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал с 15 сентября 2025 года. До конца текущего месяца планируется подключить к центральному теплоснабжению жилой фонд и социально значимые объекты.

Изначально городские власти планировали начать отопительный сезон с 20 сентября. Однако из-за погодных условий эти планы были скорректированы. Окончательно в городе запустят тепло к 1 октября.
