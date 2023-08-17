Свердловский губернатор поручил до начала октября подключить отопление к соцобъектам

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...05.09.2022 В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменено 250 км ветхих теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая ...17.09.2019 Отопительный сезон начался в 52 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Подача тепла потребителям по состоянию на 16 сентября началась в 52 муниципальных ...17.09.2018 В Свердловской области на подготовку к зиме направлено почти 5,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Более половины свердловских муниципалитетов приступили к подаче тепла потребителям. Об ...24.08.2010 К отопительному сезону в Свердловской области готовы лишь 53% котельных
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2010. Губернатор Александр Мишарин провел заседание Совета общественной безопасности ...