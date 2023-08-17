Свердловский губернатор поручил до начала октября подключить отопление к соцобъектам

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства поручил до 2 октября подключить отопление к социально значимым объектам и жилищному фонду. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



«На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду направлено более 7 млрд руб. На эти средства проведены ремонт и замена сетей, сформирован запас топлива. До 2 октября весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры должны быть обеспечены теплом», — отметил Евгений Куйвашев.



Также заместитель губернатора Свердловской области Сергея Швиндт подчеркнул, что в 27 муниципалитетах уже готовы к запуску системы теплоснабжения. Полностью отопление включено в Баженовском и Краснополянском селах Байкаловского муниципального района, а также в Унже-Павинском поселке.



По данным на 1 сентября, к отопительному сезону подготовлены 95,6 млн кв. м. жилфонда, 1,4 тыс. котельных, 31,8 тыс. км тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также 59,9 тыс. км электросетей. Кроме того, в организациях ЖКХ и муниципалитетах сформировано свыше тысячи аварийных бригад общей численностью 5,6 тыс. человек. В их распоряжении находится 1,8 тыс. единиц спецтехники.