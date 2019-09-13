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Челябинский арбитраж признал недействительными результаты торгов по пользованию недрами Михайловского месторождения

УрБК, Челябинск, 13.09.2019. Суд признал недействительными результаты торгов по пользованию недрами Михайловского месторождения для добычи золота, проведенных Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.



Торги проводились в лице отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области. Срок заключения договора на право пользования участком недр составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем (ООО «Артель старателей Июсская») — 18,7 млн руб.



«При проведении данного аукциона, в частности, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов, ООО «Сисим» и ООО «Артель старателей Июсская», последнее из которых признано победителем торгов при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке. Тогда как одним из оснований для недопуска к участию в аукционе ООО «Миасский прииск» явилась подача заявки с нарушением таких требований», — говорится в сообщении.



Но Департамент не согласился с выданным региональным управлением антимонопольного ведомства предписанием об отмене протоколов заседания аукционной комиссии, обратился в областной арбитражный суд. В то же время участники торгов также подали иски в суд.



«Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Департамента и ООО «Артель старателей Июсская». Требования ОАО «Еткульзолото» и ООО «Миасский прииск» в части признания недействительными торгов (и результатов их проведения) на право пользования участком недр, а также незаконными действий Департамента по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона арбитражным судом удовлетворены», — говорится в сообщении.



В результате по факту неправомерного допуска к участию в торгах Департамент привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 7.32.4. КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.



Отметим, что Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее города Пласта.

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