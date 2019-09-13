Новости дня
Челябинский арбитраж признал недействительными результаты торгов по пользованию недрами Михайловского месторождения
13 сентябрь 2019 (11:56)
УрБК, Челябинск, 13.09.2019. Суд признал недействительными результаты торгов по пользованию недрами Михайловского месторождения для добычи золота, проведенных Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.
Торги проводились в лице отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области. Срок заключения договора на право пользования участком недр составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем (ООО «Артель старателей Июсская») — 18,7 млн руб.
«При проведении данного аукциона, в частности, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов, ООО «Сисим» и ООО «Артель старателей Июсская», последнее из которых признано победителем торгов при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке. Тогда как одним из оснований для недопуска к участию в аукционе ООО «Миасский прииск» явилась подача заявки с нарушением таких требований», — говорится в сообщении.
Но Департамент не согласился с выданным региональным управлением антимонопольного ведомства предписанием об отмене протоколов заседания аукционной комиссии, обратился в областной арбитражный суд. В то же время участники торгов также подали иски в суд.
«Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Департамента и ООО «Артель старателей Июсская». Требования ОАО «Еткульзолото» и ООО «Миасский прииск» в части признания недействительными торгов (и результатов их проведения) на право пользования участком недр, а также незаконными действий Департамента по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона арбитражным судом удовлетворены», — говорится в сообщении.
В результате по факту неправомерного допуска к участию в торгах Департамент привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 7.32.4. КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Отметим, что Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее города Пласта.
Торги проводились в лице отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области. Срок заключения договора на право пользования участком недр составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем (ООО «Артель старателей Июсская») — 18,7 млн руб.
«При проведении данного аукциона, в частности, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов, ООО «Сисим» и ООО «Артель старателей Июсская», последнее из которых признано победителем торгов при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке. Тогда как одним из оснований для недопуска к участию в аукционе ООО «Миасский прииск» явилась подача заявки с нарушением таких требований», — говорится в сообщении.
Но Департамент не согласился с выданным региональным управлением антимонопольного ведомства предписанием об отмене протоколов заседания аукционной комиссии, обратился в областной арбитражный суд. В то же время участники торгов также подали иски в суд.
«Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Департамента и ООО «Артель старателей Июсская». Требования ОАО «Еткульзолото» и ООО «Миасский прииск» в части признания недействительными торгов (и результатов их проведения) на право пользования участком недр, а также незаконными действий Департамента по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона арбитражным судом удовлетворены», — говорится в сообщении.
В результате по факту неправомерного допуска к участию в торгах Департамент привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 7.32.4. КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Отметим, что Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее города Пласта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд принял обеспечительные меры в отношении Уралнедра по аукциону на добычу золота
- Челябинское УФАС предписало пересмотреть заявки для аукциона по пользованию недрами для добычи золота
- Прокуратура обязала артель старателей «Нейва» вернуть земельный участок муниципалитету
- Артель старателей «Нейва» в Невьянске оштрафовали на 1,9 млн рублей за порчу земель
- ООО «Артель старателей «Золотая долина» осуществляло самовольную реконструкцию здания