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Магнитогорское предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку муниципальному учреждению

11 сентябрь 2019 (12:39)

УрБК, Челябинск, 11.09.2019. В Магнитогорске ООО «Экстремал» привлекли к ответственности за взятку директору муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (МБУ «ДСУ»). Компанию обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, взятка была передана в 2015-2016 годах за ускорение принятия решений о приемке оказанных согласно контракту услуг и способствование перечислению денежных средств за выполнение контракта в кратчайшие сроки.

В итоге компанию привлекли за административное правонарушение по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Кроме того, директор МБУ «ДСУ» признан судом виновным по части 2, 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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