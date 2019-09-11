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В Свердловской области оштрафовали начальника отдела УФССП за нарушения при рассмотрении обращений граждан
11 сентябрь 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Начальника отдела судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам регионального УФССП по Свердловской области оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как отмечают в надзорном ведомстве, 6 мая 2019 года в отдел судебных приставов поступило обращение гражданина о проведении сверки сумм задолженности по страховым взносам с ИФНС № 19 по Свердловской области. Оно было зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции за № 1247 лишь 13 мая 2019 года.
«Согласно сведениям, предоставленным ОСП по Камышловскому и Пышминскому районам, ответ на указанное обращение направлен в адрес заявителя простой почтовой корреспонденцией, однако доказательств отправки письма не представлено», — говорится в сообщении.
Мировой судья судебного участка № 3 Камышловского района оштрафовал начальника отдела судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам регионального УФССП России на 5 тыс. руб.
Как отмечают в надзорном ведомстве, 6 мая 2019 года в отдел судебных приставов поступило обращение гражданина о проведении сверки сумм задолженности по страховым взносам с ИФНС № 19 по Свердловской области. Оно было зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции за № 1247 лишь 13 мая 2019 года.
«Согласно сведениям, предоставленным ОСП по Камышловскому и Пышминскому районам, ответ на указанное обращение направлен в адрес заявителя простой почтовой корреспонденцией, однако доказательств отправки письма не представлено», — говорится в сообщении.
Мировой судья судебного участка № 3 Камышловского района оштрафовал начальника отдела судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам регионального УФССП России на 5 тыс. руб.
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