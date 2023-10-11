Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Москва, 23.01.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов ...

Для россиян упростили порядок получения компенсации взносов на капремонт

В Екатеринбурге жителям МКД отказали в спецсчете на капремонт из-за общего адреса с другим домом

В Екатеринбурге жителям МКД отказали в спецсчете на капремонт из-за общего адреса с другим домом

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома на Токарей два года получают двойные квитанции за капремонт

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. В Екатеринбурге жители многоквартирного дома по адресу улица Токарей, 24 с 2015 года ...