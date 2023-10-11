УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Совокупный объем задолженности жителей Свердловской области по взносам на капитальный ремонт вырос на 10,5%. Об этом сообщили в региональном департаменте государственного жилищного и строительного надзора.

«Департаментом в III квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — сообщается в официальном Telegram-канале департамента.

В ведомстве подчеркивают, что данная тенденция может негативно отразиться на формировании Фонда капитального ремонта и дальнейшем финансировании ремонтных работ, потому как в итоге будет расти и объем задолженностей, выходящих за рамки исковой давности.

Если объем взносов на капремонт на специальном счете многоквартирного дома окажется ниже 50%, то муниципальные власти обязаны в течение месяца перевести этот дом на баланс регионального оператора. А там капитальные ремонты производятся в порядке очереди.

По состоянию на 1 октября 2023 года департамент проверил 72 дома в области. Из них три были переведены на счета регионального оператора. Еще 33 дома находятся на контроле, а 36 — сняли с него.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2023 В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

23.01.2019 Для россиян упростили порядок получения компенсации взносов на капремонт

УрБК, Москва, 23.01.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов ...

27.06.2017 В Екатеринбурге жителям МКД отказали в спецсчете на капремонт из-за общего адреса с другим домом

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и Департамент ...

27.06.2017 В Екатеринбурге жителям МКД отказали в спецсчете на капремонт из-за общего адреса с другим домом

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской ...

06.06.2017 В Екатеринбурге жители многоквартирного дома на Токарей два года получают двойные квитанции за капремонт

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. В Екатеринбурге жители многоквартирного дома по адресу улица Токарей, 24 с 2015 года ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (466)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18