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Гендиректора Жилищной инвестиционной корпорации осудили на 4 года за нецелевое расходование средств дольщиков
11 сентябрь 2019 (09:48)
УрБК, Челябинск, 11.09.2019. По иску прокурора суд изменил наказание гендиректору ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», осужденному за нецелевое расходование 109 млн руб. дольщиков, с 3 лет лишения свободы в колонии-поселении до 4 лет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что в 2013-2016 годах при строительстве многоквартирного дома № 16 в Центральном районе Магнитогорска осужденный привлек денежные средства более 100 дольщиков на общую сумму около 145 млн руб., но перечислил 81 млн руб. из них в качестве оплаты работ и услуг для строительства иных объектов. Кроме того, свыше 28 млн руб. он перечислил по кредитным обязательствам других лиц. В результате это привело к неплатежеспособности «Жилищной инвестиционной корпорации» и неспособности компании исполнить обязательства по застройке.
«С целью сокрытия факта хищения денежных средства участников долевого строительства и их нецелевого использования обвиняемый подписал заведомо невыгодное для ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и безденежное дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка об увеличении арендной платы за пользование земельным участком при отсутствии таковых платежей, что позволило предоставлять недостоверную отчетность в контролирующие органы, а также подписал фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 млн руб.», — говорится в сообщении.
«Приговором Миасского городского суда гендиректор ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» Рожков В. осужден по части 3 статьи 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере» к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с необоснованной переквалификацией судом преступных действий Рожкова с части 2 статьи 201 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159.4 УК РФ. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и назначил Рожкову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба.
Суд установил, что в 2013-2016 годах при строительстве многоквартирного дома № 16 в Центральном районе Магнитогорска осужденный привлек денежные средства более 100 дольщиков на общую сумму около 145 млн руб., но перечислил 81 млн руб. из них в качестве оплаты работ и услуг для строительства иных объектов. Кроме того, свыше 28 млн руб. он перечислил по кредитным обязательствам других лиц. В результате это привело к неплатежеспособности «Жилищной инвестиционной корпорации» и неспособности компании исполнить обязательства по застройке.
«С целью сокрытия факта хищения денежных средства участников долевого строительства и их нецелевого использования обвиняемый подписал заведомо невыгодное для ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и безденежное дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка об увеличении арендной платы за пользование земельным участком при отсутствии таковых платежей, что позволило предоставлять недостоверную отчетность в контролирующие органы, а также подписал фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 млн руб.», — говорится в сообщении.
«Приговором Миасского городского суда гендиректор ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» Рожков В. осужден по части 3 статьи 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере» к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с необоснованной переквалификацией судом преступных действий Рожкова с части 2 статьи 201 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159.4 УК РФ. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и назначил Рожкову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба.
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