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В Березовском выявили незаконную добычу скального грунта
10 сентябрь 2019 (13:33)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Березовском в районе Новосвердловской ТЭЦ велась незаконная добыча скального грунта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как отмечают представители надзорного ведомства, площадь карьера составила около 2 тыс. 099 кв. м. Вокруг него располагается молодой лес, часть из которого повалена в результате расчистки площадки для добычи скального грунта. На месте происшествия обнаружен экскаватор, с помощью которого велись работы, опрошены присутствовавшие лица.
В целях установления характера и размера вреда, причиненного окружающей среде, а также лиц, организовавших незаконную добычу, в ОМВД России по Березовскому организована доследственная проверка. Ход и ее результаты находятся на контроле прокуратуры.
Как отмечают представители надзорного ведомства, площадь карьера составила около 2 тыс. 099 кв. м. Вокруг него располагается молодой лес, часть из которого повалена в результате расчистки площадки для добычи скального грунта. На месте происшествия обнаружен экскаватор, с помощью которого велись работы, опрошены присутствовавшие лица.
В целях установления характера и размера вреда, причиненного окружающей среде, а также лиц, организовавших незаконную добычу, в ОМВД России по Березовскому организована доследственная проверка. Ход и ее результаты находятся на контроле прокуратуры.
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