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В Екатеринбурге с начала года цены на молоко снизились на 5,9 рубля за литр
9 сентябрь 2019 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Екатеринбурге в августе средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности составили 47,67 руб. за литр, снизившись с начала года на 5,9 руб., следует из данных Свердловскстата.
В целом по Свердловской области цены на молоко 2,5-3,2% жирности в августе снизились на 3,34 руб. и составили 47,14 руб. за литр. В январе оно стоило 50,48 руб. за литр.
Самое дорогое молоко можно купить в Нижнем Тагиле за 50,94 руб. за литр, а самое дешевое — в Каменске-Уральском (45,25 руб. за литр).
В целом по Свердловской области цены на молоко 2,5-3,2% жирности в августе снизились на 3,34 руб. и составили 47,14 руб. за литр. В январе оно стоило 50,48 руб. за литр.
Самое дорогое молоко можно купить в Нижнем Тагиле за 50,94 руб. за литр, а самое дешевое — в Каменске-Уральском (45,25 руб. за литр).
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