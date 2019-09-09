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На Таштагольский рудник ЕВРАЗа поступила первая самоходная техника

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В рамках инвестиционного проекта ЕВРАЗа по реконструкции Таштагольского рудника на предприятие поступила первая самоходная техника. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



На горизонте минус 280 метров введены в эксплуатацию проходческая буровая установка, машина очистного бурения и погрузочно-доставочная машина. До конца текущего года на рудник поступят еще три единицы спецтехники. ЕВРАЗ планирует к 2021 году полностью укомплектовать парк из двадцати основных и двенадцати вспомогательных самоходных машин.



«Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу обладает высокой проходимостью, маневренностью и мобильностью и при необходимости может легко перенаправляться с одного участка на другой. Данная спецтехника существенно увеличивает производительность труда на всех стадиях подготовки и добычи руды, снижает себестоимость продукции и делает работу горняков безопасной», — говорится в сообщении.



Как отмечают на предприятии, переход с традиционной технологии ведения горных работ на технологию с самоходным оборудованием потребовал квалифицированных кадров. Более 100 сотрудников Таштагольского рудника прошли обучение, из них укомплектованы экипажи для работы на новых машинах.



Впервые в ЕВРАЗе самоходную технику применили в 2014 году на Шерегешском руднике, где она успешно работает до сих пор. В мае 2018 года провели оценку работы машин в условиях Таштагольского рудника: арендованная погрузочно-доставочная машина и буровая установка показали хорошие результаты на проходческих работах.



Проект реконструкции Таштагольского рудника направлен на увеличение объемов добычи железной руды с 2,2 млн тонн до 3,25 млн т в год. Инвестиции ЕВРАЗа составят около 6,8 млрд руб. Реализация проекта также предполагает запуск в работу скипового ствола «Сибиряк», реконструкцию действующего закладочного комплекса с увеличением его мощности в два раза, а также модернизацию станции очистки шахтных вод и административно-бытового комбината предприятия.



Балансовые запасы Таштагольского рудника в пределах горного отвода до горизонта минус 350 м составляют 53,8 млн т руды с содержанием железа 40,3%. В настоящее время добыча ведется на трех участках: юго-восточном, восточном и северо-западном. Первичный концентрат с рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения в полном объеме отправляется на ЕВРАЗ ЗСМК.

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