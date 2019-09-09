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В Свердловской области подвели предварительные итоги довыборов в Госдуму и Заксобрание
9 сентябрь 2019 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. На довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга победил действующий депутат городской думы Владимир Смирнов. Также уже стало известно, что биатлонист Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы на довыборах в Серовском округе.
Как следует из официальных данных свердловского избиркома, за Смирнова («Единая Россия») проголосовало 45,9% избирателей, пришедших на участки (8 тыс. 515 человек). Второе место занял коммунист Андрей Пиняжин, набравший 18,6% голосов. На третьем месте Дмитрий Головин («Яблоко»), за которого проголосовало 13,5% избирателей. Далее идут Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») (11%) и Александр Каптюг (ЛДПР) (7,7%). Всего на довыборы в Екатеринбурге пришло 13,1% избирателей.
За Шипулина («Единая Россия») проголосовало 45,9 тыс. избирателей, или 41,5% от пришедших на избирательные участки. Второе место занял Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), за него проголосовало 24% избирателей. За ним следует коммунист Габбас Даутов, набравший 13,8% голосов. Четвертое место заняла Евгения Чудновец (ЛДПР) — 7,4%. Явка на довыборах в Серовском городском округе составила 24,8%.
Как следует из официальных данных свердловского избиркома, за Смирнова («Единая Россия») проголосовало 45,9% избирателей, пришедших на участки (8 тыс. 515 человек). Второе место занял коммунист Андрей Пиняжин, набравший 18,6% голосов. На третьем месте Дмитрий Головин («Яблоко»), за которого проголосовало 13,5% избирателей. Далее идут Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») (11%) и Александр Каптюг (ЛДПР) (7,7%). Всего на довыборы в Екатеринбурге пришло 13,1% избирателей.
За Шипулина («Единая Россия») проголосовало 45,9 тыс. избирателей, или 41,5% от пришедших на избирательные участки. Второе место занял Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), за него проголосовало 24% избирателей. За ним следует коммунист Габбас Даутов, набравший 13,8% голосов. Четвертое место заняла Евгения Чудновец (ЛДПР) — 7,4%. Явка на довыборах в Серовском городском округе составила 24,8%.
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