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СКБ-банк провел первую покупку по QR-коду через Систему быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В России проведены первые с2b-операции с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду. Об этом сообщает пресс-служба СКБ-банка.



Банк Русский Стандарт обеспечил техническую возможность такой покупки в магазине «220Вольт». Операции были проведены в мобильных приложениях банков ПСБ и СКБ-банк.



Технология проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию. Особенность динамического QR-кода в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.



Банки ПСБ и СКБ-банк в числе первых российских банков реализовали полный функционал с2b с помощью СБП как на прием, так и на отправление платежей. Возможность оплаты по QR-коду реализована в мобильных приложениях обоих банков, которые также ведут работу по подключению торгово-сервисных предприятий.



«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца — комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка, именно поэтому в СКБ-банке сервис уже запущен в опытную эксплуатацию. Операции проводятся через ДелоКассу — смарт-кассу ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей», — отметил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.



«Развитие рынка безналичных платежей — одна из приоритетных задач банковского сектора. Банк Русский Стандарт в своей деятельности стремится внести в него максимальный вклад. Дальнейшая эволюция сервиса c2b переводов через СБП и внедрение в нем новых технологий позволит снизить издержки для торгово-сервисных предприятий. Подобные инициативы в итоге всегда лишь положительно сказываются на предложении для потребителя», — подчеркнула директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт Инна Емельянова.



Банки Русский Стандарт, ПСБ и СКБ-банк являются участниками СБП, Банк России выступает оператором и расчетным центром СБП, а Национальная система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым центром системы.

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