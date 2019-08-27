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Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2019 году до 0,1% с 1%

УрБК, Москва, 27.08.2019. Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2019 году до 0,1% с 1%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина, который представил обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.



При этом министр отметил, что по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и ускорения их увеличения в 2024 году до 2,4%.



«Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями. С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», — сказал он.



В 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году — 2,3%, в 2023 году — 2,3%, в 2024 году — 2,4%, добавил Максим Орешкин.

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