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Внедрение «бережливых технологий» в Свердловской области приведет к сокращению штата предприятий

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о ходе реализации в регионе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».



По его словам, на реализацию нацпроекта на Среднем Урале уже выделили 91 млн руб. До конца 2019 года к участию в программе «бережливого производства» планируется привлечь 41 уральское предприятие, к 2024 году — 308.



Для сотрудников этих предприятий будет организовано бесплатное обучение кадров. В самих компаниях проведут аудит, после которого должна произойти глубокая и тонкая настройка производственных процессов, направленная на снижение себестоимости производства продукции. Конечная цель — повысить производительность труда на предприятиях к 2024 году на 5%.



Сергей Пересторонин рассказал, что реализация этой программы может привести к определенным проблемам на рынке труда.



«Может быть много недовольных. Потому что придется сократить часть рабочих мест. Любое повышение производительности труда влечет за собой оптимизацию производственных процессов. Это приводит к высвобождению рабочих рук», — рассказал С. Пересторонин.

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