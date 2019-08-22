Новости дня
Внедрение «бережливых технологий» в Свердловской области приведет к сокращению штата предприятий
22 август 2019 (13:13)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о ходе реализации в регионе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
По его словам, на реализацию нацпроекта на Среднем Урале уже выделили 91 млн руб. До конца 2019 года к участию в программе «бережливого производства» планируется привлечь 41 уральское предприятие, к 2024 году — 308.
Для сотрудников этих предприятий будет организовано бесплатное обучение кадров. В самих компаниях проведут аудит, после которого должна произойти глубокая и тонкая настройка производственных процессов, направленная на снижение себестоимости производства продукции. Конечная цель — повысить производительность труда на предприятиях к 2024 году на 5%.
Сергей Пересторонин рассказал, что реализация этой программы может привести к определенным проблемам на рынке труда.
«Может быть много недовольных. Потому что придется сократить часть рабочих мест. Любое повышение производительности труда влечет за собой оптимизацию производственных процессов. Это приводит к высвобождению рабочих рук», — рассказал С. Пересторонин.
По его словам, на реализацию нацпроекта на Среднем Урале уже выделили 91 млн руб. До конца 2019 года к участию в программе «бережливого производства» планируется привлечь 41 уральское предприятие, к 2024 году — 308.
Для сотрудников этих предприятий будет организовано бесплатное обучение кадров. В самих компаниях проведут аудит, после которого должна произойти глубокая и тонкая настройка производственных процессов, направленная на снижение себестоимости производства продукции. Конечная цель — повысить производительность труда на предприятиях к 2024 году на 5%.
Сергей Пересторонин рассказал, что реализация этой программы может привести к определенным проблемам на рынке труда.
«Может быть много недовольных. Потому что придется сократить часть рабочих мест. Любое повышение производительности труда влечет за собой оптимизацию производственных процессов. Это приводит к высвобождению рабочих рук», — рассказал С. Пересторонин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте в РФ
- На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн рублей
- Правительство РФ утвердило приоритетную программу по поддержке занятости
- Белоруссия представит на «Иннопроме-2017» в Екатеринбурге электробус
- В 2009–2010 годах на поддержку предприятий Свердловской области федеральный бюджет выделил 25 млрд. рублей