Новости дня

В Озерске состоялась торжественная церемония закладки камня в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»

УрБК, Челябинск, 22.08.2019. В Озерске состоялась торжественная церемония в честь начала строительства Ледовой академии «Высота». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



В закладке капсулы времени в честь основания спортивного комплекса приняли участие глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и представители госкорпорации «Росатом».



В рамках государственно-частного партнерства к марту 2021 года в Озерске будет построен многофункциональный спортивный комплекс «Ледовая академия «Высота» общей площадью 10 тыс. кв. м., названный в честь флагмана Белой металлургии — инновационного промышленного объекта «Высота 239». Инвестиции в проект составят 500 млн руб., из них 150 млн направит Группа ЧТПЗ.



«Поддержка спорта и создание доступной среды для ведения здорового образа жизни — важное направление социально-благотворительной деятельности нашей компании. Необходимость в современном спортивном комплексе в Озерске назрела давно, и сегодня мы делаем большой шаг к осуществлению мечты жителей моего родного города. Уверен, что Ледовая академия «Высота» станет объектом притяжения для жителей Озерска всех возрастов, а также откроет широкие возможности для развития популярных направлений физической культуры и организации разнообразного досуга», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



«В нашей области очень популярны хоккей, фигурное катание, и строительство современного спортивного объекта стало важным событием. Многие жители Озерска хотят заниматься спортом, поэтому я уверен, что новая ледовая академия даст им эту возможность и поднимет на небывалую высоту достижения, которыми славится Озерск», — отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.



Архитектурный облик Ледовой академии разработан компанией MAParchitects, среди проектов которой масштабные спортивные, культурные и общественные сооружения. Генеральным подрядчиком строительства выступает Группа компаний СИТ («Строительные Инновационные Технологии»), которая более 10 лет участвует в создании социально значимых объектов, среди которых Ледовая арена в Красноярске.



Ледовая академия «Высота» будет отвечать всем современным стандартам безопасности, функциональности и удобства, предъявляемым к крупным спортивным объектам. Трехэтажный комплекс включает ледовую арену с хоккейным кортом, прокатом коньков, залом хореографии, раздевалками, тренерскими и инвентарными комнатами, мастерской по заточке коньков и медицинским блоком. Вместимость арены — 400 мест. После окончания строительства Ледовой академии в Озерск будут привлечены тренеры по хоккею и фигурному катанию. Планируется, что в новом многофункциональном комплексе будут тренироваться более 600 детей и подростков. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг спортивного комплекса: оборудованы спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажерные и детские площадки.



За последние 10 лет Группа ЧТПЗ оборудовала в регионах присутствия компании около 20 спортивных площадок. В том числе в Озерске в 2017 году установлены три хоккейные площадки, при школах № 25, 33, 39 города, а также площадка для мини-футбола у школы № 38. На строительство этих объектов направлено более 30 млн руб. Тренироваться и играть в командные игры здесь могут более 2 тыс. детей и подростков.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:04</span><br /><strong>В Озерске состоялась торжественная церемония закладки камня в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 22.08.2019. В Озерске состоялась торжественная церемония в честь начала строительства Ледовой академии «Высота». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089336-v-ozerske-sostoyalas-torzhestvennaya-ceremoniya-zakladki-kamnya-v-chest-nachala-stroitelstva-ledovoy-akademii-vysota.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: