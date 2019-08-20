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В Кольцово пассажир пытался вывезти в Азербайджан более 1,7 млн рублей
20 август 2019 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Баку пытался провести в чемодане более 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Он объяснил таможенникам, что не знал об обязательном декларировании денег.
«По закону с суммой выше 10 тыс. долл. США нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», — объяснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
В итоге сумму, в эквиваленте равную 10 тыс. долл. США, мужчине вернули, а остальные деньги пришлось изъять. Сейчас против мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы.
Он объяснил таможенникам, что не знал об обязательном декларировании денег.
«По закону с суммой выше 10 тыс. долл. США нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», — объяснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
В итоге сумму, в эквиваленте равную 10 тыс. долл. США, мужчине вернули, а остальные деньги пришлось изъять. Сейчас против мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы.
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