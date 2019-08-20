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В Кольцово пассажир пытался вывезти в Азербайджан более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Баку пытался провести в чемодане более 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Он объяснил таможенникам, что не знал об обязательном декларировании денег.



«По закону с суммой выше 10 тыс. долл. США нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», — объяснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.



В итоге сумму, в эквиваленте равную 10 тыс. долл. США, мужчине вернули, а остальные деньги пришлось изъять. Сейчас против мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы.

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