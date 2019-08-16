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В Екатеринбурге перекрывают движение на двух перекрестках

16 август 2019 (14:59)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Екатеринбурге до 30 сентября закроют движение транспорта на участках транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги из-за строительства транспортной развязки. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Перекрытия будут действовать с 22.00 до 06.00 с понедельника по четверг и 22.00 пятницы до 06.00 понедельника.

Также на 20 дней закрывают движение на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии.

Перекрытия будут действовать с 17 августа 2019 года до 5 сентября 2019 года.

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