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В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ более 20 тонн перца из Казахстана по недостоверным документам
16 август 2019 (13:52)
УрБК, Челябинск, 16.08.2019. В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ более 20 т перца из Казахстана с недостоверной информацией в фитосанитарном сертификате. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Транспортное средство со сладким перцем следовало в Сургут, но его задержали на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк».
«При вскрытии грузового отсека обнаружено несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом: в сертификате не было указано 0,2 т перца острого, который обнаружили проверяющие», — говорится в сообщении.
В результате ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен и выдано предписание на возврат груза. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
Транспортное средство со сладким перцем следовало в Сургут, но его задержали на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк».
«При вскрытии грузового отсека обнаружено несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом: в сертификате не было указано 0,2 т перца острого, который обнаружили проверяющие», — говорится в сообщении.
В результате ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен и выдано предписание на возврат груза. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.
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