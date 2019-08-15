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На ЕВРАЗ КГОКе заработал первый в Свердловской области самосвал грузоподъемностью 240 тонн
15 август 2019 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. На предприятии ЕВРАЗ — Качканарском ГОКе завершилась сборка первого в Свердловской области «БелАЗа» грузоподъемностью 240 т. Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».
В торжественной обстановке машину приняли в эксплуатацию и отправили на работу в карьер. В мероприятии приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, руководители и работники комбината.
«Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года — на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения. До конца года на линию выйдут еще два подобных самосвала, экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров», — отметил Алексей Кушнарев.
Машина изготовлена по индивидуальным техническим требованиям ЕВРАЗ КГОКа, дополнительно для удобства и безопасности установлена диагональная лестница. Каждый «БелАЗ» сначала обкатывают на заводе-изготовителе, затем разбирают и отправляют в Качканар на шести платформах. Здесь его снова собирают, обкатывают, регулируют все системы.
По сообщению пресс-службы, «БелАЗ-75313» — это надежная и простая в эксплуатации техника, которая способна эффективно работать в сложнейших климатических и технических условиях. Машина оснащена трансмиссией переменного тока, дизельным 16-цилиндровым двигателем. Мощность самосвала — 2,5 тыс. лошадиных сил. Вес одного колеса — 5 тонн, диаметр — 3,5 м. На машине установлена автоматическая система пожаротушения, контроль заправки топлива, система телеметрического давления в шинах.
Специально для передвижения большегрузных «БелАЗов» на ЕВРАЗ КГОКе построили автодороги шириной более 20 м, приобрели обслуживающее оборудование и технику: тягач-буксировщик, два автогрейдера, пять бульдозеров тяжелого класса. Построили бокс и автомойку для проведения технического обслуживания крупногабаритных машин.
Ранее на ЕВРАЗ КГОКе использовались «БелАЗы» грузоподъемностью 130 тонн.
В торжественной обстановке машину приняли в эксплуатацию и отправили на работу в карьер. В мероприятии приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, руководители и работники комбината.
«Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года — на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения. До конца года на линию выйдут еще два подобных самосвала, экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров», — отметил Алексей Кушнарев.
Машина изготовлена по индивидуальным техническим требованиям ЕВРАЗ КГОКа, дополнительно для удобства и безопасности установлена диагональная лестница. Каждый «БелАЗ» сначала обкатывают на заводе-изготовителе, затем разбирают и отправляют в Качканар на шести платформах. Здесь его снова собирают, обкатывают, регулируют все системы.
По сообщению пресс-службы, «БелАЗ-75313» — это надежная и простая в эксплуатации техника, которая способна эффективно работать в сложнейших климатических и технических условиях. Машина оснащена трансмиссией переменного тока, дизельным 16-цилиндровым двигателем. Мощность самосвала — 2,5 тыс. лошадиных сил. Вес одного колеса — 5 тонн, диаметр — 3,5 м. На машине установлена автоматическая система пожаротушения, контроль заправки топлива, система телеметрического давления в шинах.
Специально для передвижения большегрузных «БелАЗов» на ЕВРАЗ КГОКе построили автодороги шириной более 20 м, приобрели обслуживающее оборудование и технику: тягач-буксировщик, два автогрейдера, пять бульдозеров тяжелого класса. Построили бокс и автомойку для проведения технического обслуживания крупногабаритных машин.
Ранее на ЕВРАЗ КГОКе использовались «БелАЗы» грузоподъемностью 130 тонн.
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