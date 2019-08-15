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Каждый третий заемщик в РФ испытывает трудности при выплате кредитов

УрБК, Москва, 15.08.2019. 66% опрошенных заемщиков в РФ за последний год не испытывали трудностей при выплате кредитов. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%), говорится в исследовании ВЦИОМ.



Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).



«При наличии непогашенного кредита (51%) чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%), преимущественно 18-24-летние (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих кредиты ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% дохода семьи», — говорится в исследовании.

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