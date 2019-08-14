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Четную сторону проспекта Ленина в Екатеринбурге исключили из перечня ремонтируемых улиц

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Четная сторона проспекта Ленина в Екатеринбурге, которая будучи в хорошем состоянии вошла в список ремонтируемых объектов, исключена из контракта. Это позволит сэкономить на дорожных ремонтах около 10-15 млн руб. бюджетных средств, полагают городские общественники.



С запросом о сомнительной инициативе ремонтировать четную сторону проспекта Ленина в Счетную палату обратилась руководитель офиса «Transparency International — Екатеринбург» Екатерина Петрова. Активистка просила проверить обоснованность включения этого участка дороги в контракт, учитывая его приличное состояние. Сейчас на ее имя пришел ответ за подписью замглавы Счетной палаты Екатеринбурга Андрея Парунина.



В нем говорится, что для проверки озвученной активисткой информации палата направляла запрос о предоставлении соответствующих документов в МКУ «Городское благоустройство». «Представленная учреждением информация и документы, а также информация, имеющаяся в распоряжении Счетной палаты, проанализированы. Факты, изложенные в вашем обращении, подтвердились», — указано в ответе.



Выяснилось, что «дополнительный объект — автодорога по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского» был включен в перечень ремонтируемых в 2019 году дорог на основании письма городского комитета по благоустройству от 16 ноября прошлого года. По итогам закупки подрядчиком объекта признали ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Предполагалось, что на этом участке восстановят верхний слой изношенного покрытия с укладыванием верхнего участка.



Но уже в июне по итогам совещания технического совета и комитета по благоустройству этот объект решили исключить из схемы ремонтов, а затем внести соглашение об изменении цены контракта на сумму невыполненных и непринятых работ. На этом основании Счетная палата делает вывод, что с учетом корректировки нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не произошло.



Сама Екатерина Петрова полагает, что принятое решение позволит сэкономить на этом объекте примерно 10-15 млн рублей.

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