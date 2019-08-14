Новости дня
За 2019 год в России по системе быстрых платежей было переведено более 15 млрд рублей
14 август 2019 (12:47)
УрБК, Москва, 14.08.2019. За 2019 год жители России совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.
С помощью этой системы можно переводить деньги по номеру телефона, скоро в рамках будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. На сегодняшний день в системе участвуют такие банки, как ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона».
Центробанк рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые кредитные организации технологически будут в состоянии стать участниками системы. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к ней 1 октября следующего года.
С помощью этой системы можно переводить деньги по номеру телефона, скоро в рамках будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. На сегодняшний день в системе участвуют такие банки, как ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона».
Центробанк рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые кредитные организации технологически будут в состоянии стать участниками системы. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к ней 1 октября следующего года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банки РФ начали взимать комиссию за быстрые переводы через систему ЦБ
- Банки РФ начали взимать комиссию за быстрые переводы через систему ЦБ
- Тарифы банков на переводы внутри СБП могут быть от 0 до 1-2%
- Банк России запустил Систему быстрых платежей
- ЗАО АКБ «Абсолют-банк» покинуло топ-30 крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля