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За 2019 год в России по системе быстрых платежей было переведено более 15 млрд рублей

14 август 2019 (12:47)

УрБК, Москва, 14.08.2019. За 2019 год жители России совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

С помощью этой системы можно переводить деньги по номеру телефона, скоро в рамках будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. На сегодняшний день в системе участвуют такие банки, как ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона».

Центробанк рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые кредитные организации технологически будут в состоянии стать участниками системы. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к ней 1 октября следующего года.

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