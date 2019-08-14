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За 2019 год в России по системе быстрых платежей было переведено более 15 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.08.2019. За 2019 год жители России совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.



С помощью этой системы можно переводить деньги по номеру телефона, скоро в рамках будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. На сегодняшний день в системе участвуют такие банки, как ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона».



Центробанк рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые кредитные организации технологически будут в состоянии стать участниками системы. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к ней 1 октября следующего года.

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