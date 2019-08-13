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В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам коммерческого предприятия на сумму 7,6 млн рублей
13 август 2019 (17:29)
УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческого предприятия на общую сумму 7,6 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
Отмечается, что сотрудники предприятия обратились в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы руководством организации. В ходе проверки установлено, что с января по июнь 2019 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками в сумме более 7,6 млн руб. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ.
«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники предприятия обратились в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы руководством организации. В ходе проверки установлено, что с января по июнь 2019 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками в сумме более 7,6 млн руб. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ.
«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — говорится в сообщении.
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