Новости дня

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам коммерческого предприятия на сумму 7,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческого предприятия на общую сумму 7,6 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.



Отмечается, что сотрудники предприятия обратились в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы руководством организации. В ходе проверки установлено, что с января по июнь 2019 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками в сумме более 7,6 млн руб. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ.



«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:29</span><br /><strong>В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам коммерческого предприятия на сумму 7,6 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческого предприятия на общую сумму 7,6 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089123-v-miasse-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-nevyplaty-zarplaty-sotrudnikam-kommercheskogo-predpriyatiya-na-summu-76-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: