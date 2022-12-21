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В Челябинской области руководители предприятия недоплатили в бюджет налогов на 15 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.07.2023. Сотрудники южноуральского Управления ФНС России выявили нарушение в работе одного из местных предприятий. Руководители компании недоплатили в бюджет налогов на сумму более 15 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о налоговых вычетах на добавленную стоимость. Для этого у компании были заключены фиктивные договоры с «номинальными» контрагентами.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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