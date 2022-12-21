В Челябинской области руководители предприятия недоплатили в бюджет налогов на 15 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.12.2022. На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении руководителей коммерческой ...21.03.2022 В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от ФНС 2,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.03.2022. Сотрудники Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в ...03.12.2019 Агрохолдинг «Здоровая ферма» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей
Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту возможных налоговых ...03.12.2019 Агрохолдинг «Здоровая ферма» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей
УрБК, Челябинск, 03.12.2019. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту ...18.09.2019 Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...