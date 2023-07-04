Дорожная организация из Челябинска обвиняется в уклонении от уплаты 44 млн рублей налогов

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении местного общества с ограниченной ответственностью по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».



На сайте ведомства сообщается, что организация занимается строительством дорог. В период с 2018 по 2020 год она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 44 млн руб. Компания включала в налоговую декларацию ложные данные о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фиктивным договорам с «номинальными» контрагентами.



Нарушения обнаружило региональное управление Федеральной налоговой службы. Сейчас ведутся следственные действия, чтобы установить причастных к совершению преступления.