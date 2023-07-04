Дорожная организация из Челябинска обвиняется в уклонении от уплаты 44 млн рублей налогов

УрБК, Челябинск, 04.07.2023. Сотрудники южноуральского Управления ФНС России выявили нарушение в работе одного из ...21.12.2022 Руководители челябинского предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму более 77 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.12.2022. На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении руководителей коммерческой ...30.07.2021 Жительница Челябинска уклонилась от уплаты НДС на сумму более 52 млн рублей
УрБК, Челябинск, 30.07.2021. В суд Челябинска направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налога на добавленную ...18.09.2019 Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...02.08.2019 В Южноуральске директора компании «Паллада» осудят за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей
УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Уголовное дело в отношении директора магнитогорского ООО «Паллада» направлено в суд. ...