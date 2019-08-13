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Александр Высокинский поздравил екатеринбуржцев с Днем города
13 август 2019 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил жителей с Днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
«В этом году Екатеринбургу исполняется 296 лет. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, который давно стал для нас одним из самых любимых. Начав свою историю с небольшого завода на берегу Исети, наш город превратился в один из лучших российских мегаполисов. Сегодня Екатеринбург — крупный экономический, научный, промышленный и культурный центр России на границе Европы и Азии», — заявил А. Высокинский.
Отметим, что основные мероприятия Дня города в Екатеринбурге пройдут 17 августа.
«В этом году Екатеринбургу исполняется 296 лет. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, который давно стал для нас одним из самых любимых. Начав свою историю с небольшого завода на берегу Исети, наш город превратился в один из лучших российских мегаполисов. Сегодня Екатеринбург — крупный экономический, научный, промышленный и культурный центр России на границе Европы и Азии», — заявил А. Высокинский.
Отметим, что основные мероприятия Дня города в Екатеринбурге пройдут 17 августа.
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