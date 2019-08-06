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Двух жителей Сысертского района будут судить за кражу 4,5 тонн рельсов

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Двое жителей поселка Октябрьский Сысертского района совершили несколько краж рельсов марки Р-65 на перегоне «Арамиль — Седельниково». Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Похитителей задержали 13 января, когда они, привязав рельсы к трактору, вывозили их с железнодорожного перегона. Там рельсы разной длины (от 4 до 12 м.) находились после ремонта.



«Проверка показала, что мужчины, одному из которых 26 лет, а второму, уже пять раз судимому, всего лишь 20, совершили пять краж с 13 по 19 января. В общей сложности в пункт приема лома злоумышленники сдали 4,5 т рельсов, которые частично удалось изъять», — говорится в сообщении.



В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время оно передано в суд.

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