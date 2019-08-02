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В Ревде возбудили два уголовных дела на газовых мошенников
2 август 2019 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В июне 2019 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» поступило заявление от жительницы Ревды, проживающая по улице Мира, о том, что она стала жертвой лжегазовиков.
Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 17 июня 2019 года к ней в квартиру постучались две девушки и представились работниками газовой службы. После их ухода женщина обнаружила пропажу 85 тыс. руб.
Аналогичное преступление произошло 4 июля 2019 года в Ревде по улице Цветников. В этот раз мошенницы украли 40 тыс. руб.
«Следственным отделом МО МВД России «Ревдинский» возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 17 июня 2019 года к ней в квартиру постучались две девушки и представились работниками газовой службы. После их ухода женщина обнаружила пропажу 85 тыс. руб.
Аналогичное преступление произошло 4 июля 2019 года в Ревде по улице Цветников. В этот раз мошенницы украли 40 тыс. руб.
«Следственным отделом МО МВД России «Ревдинский» возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», — говорится в сообщении.
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