В Екатеринбурге мошенницы украли у пенсионерки 1 млн рублей под предлогом обмена денег в рамках денежной реформы

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением о краже денег в отдел полиции № 4. По словам заявительницы, мошенницы украли у нее 1 млн руб. личных накоплений, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
Так, пенсионерка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что встретила на улице неизвестную женщину, которая представилась сотрудником почты и рассказала ей, что в стране проводится денежная реформа, и необходимо срочно поменять старые купюры на новые.
Потерпевшая пригласила женщину к себе домой, где передала ей и ее подельнице деньги, чтобы переписать номера купюр. Через несколько минут пенсионерке вернули пачку денег, после чего «сотрудницы почты» поспешили покинуть жилище потерпевшей. Когда заявительница решила проверить банкноты, вместо денег обнаружила «Билеты банка приколов».
По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
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