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Число выданных микрозаймов на Южном Урале в апреле-июне выросло на 12%

УрБК, Челябинск, 31.07.2019. Число выданных микрозаймов в Челябинской области во II квартале 2019 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 141 тыс. 977 единиц). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ общее количество выданных займов МФО во II квартале составило 4,54 млн единиц. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



В регионах во II квартале 2019 года динамика выдачи займов МФО оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 20 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Иркутская область (минус 19,8%), Алтайский (минус 13,0%) и Красноярский (минус 8,9%) края, а также Кемеровская (минус 8,2%) и Новосибирская (минус 7,5%) области.

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