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Минэкономразвития РФ предложило новый механизм поддержки моногородов

31 июль 2019 (11:50)

УрБК, Москва, 31.07.2019. Минэкономразвития (МЭР) РФ предлагает направлять на поддержку моногородов налог на добавленную стоимость (НДС) от инвестиционных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

«Минэкономразвития предлагает новый механизм поддержки инвестиционных проектов в моногородах, позволяющий инвесторам обеспечить возврат инвестиций в объеме, не превышающем налоговых платежей от вновь реализуемых инвестиционных проектов. Кроме того, рассматривается возможность поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающего в федеральный бюджет от указанных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах государственно-частных партнерств (ГЧП) в рамках концессионных соглашений.

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