Новости дня
Минэкономразвития РФ предложило новый механизм поддержки моногородов
31 июль 2019 (11:50)
УрБК, Москва, 31.07.2019. Минэкономразвития (МЭР) РФ предлагает направлять на поддержку моногородов налог на добавленную стоимость (НДС) от инвестиционных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.
«Минэкономразвития предлагает новый механизм поддержки инвестиционных проектов в моногородах, позволяющий инвесторам обеспечить возврат инвестиций в объеме, не превышающем налоговых платежей от вновь реализуемых инвестиционных проектов. Кроме того, рассматривается возможность поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающего в федеральный бюджет от указанных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах государственно-частных партнерств (ГЧП) в рамках концессионных соглашений.
«Минэкономразвития предлагает новый механизм поддержки инвестиционных проектов в моногородах, позволяющий инвесторам обеспечить возврат инвестиций в объеме, не превышающем налоговых платежей от вновь реализуемых инвестиционных проектов. Кроме того, рассматривается возможность поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающего в федеральный бюджет от указанных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах государственно-частных партнерств (ГЧП) в рамках концессионных соглашений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В ЮУТПП обсудили механизмы привлечения инвесторов в моногорода
- Решение об объеме средств, которые будут выделены в 2011 году на поддержку моногородов, Правительство РФ озвучит 7 декабря 2010 года
- Количество моногородов — претендентов на поддержку государства увеличится до 50
- Количество моногородов, которые получают поддержку от государства, планируется увеличить до 50
- Заместитель директора департамента развития регионов государственной корпорации «Внешэкономбанк» Сергей Астафуров: У многих инвестиционных проектов моногородов отсутствует глубокая проработка