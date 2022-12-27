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Исеть замостят по ГЧП

«Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт и станет генеральным подрядчиком при строительстве участка улицы Водоемной, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус Екатеринбурга. Все работы планируется выполнить в течение 2023 года, сообщает пресс-служба застройщика.

Новую улицу и мост обустроят рядом с жилым комплексом «Просторы», также строящимся «Атомстройкомплексом». Для обеспечения района нужной инфраструктурой компания выполнила проект, получила положительное заключение государственной экспертизы и направила документацию в администрацию города. Это дало возможность ускорить включение работ в муниципальную программу, получить финансирование и тендер.

«Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ — строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории — озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы», — рассказали в пресс-службе застройщика.

Исеть замостят по ГЧП
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

В «Атомстройкомплексе» отмечают, что компания системно участвует в развитии городской инфраструктуры — проектирует и строит в Екатеринбурге новые улицы, школы, медицинские и культурные учреждения, детские сады. Девелопер является партнером власти в реализации государственных программ по формированию комфортной городской среды. В том числе компания регулярно берет на себя разработку проектной документации, требуемой для включения нужных муниципалитету объектов в заявки на бюджетирование.

В прошлом году «Атомстройкомплекс» запустил в Екатеринбурге строительство школы № 41, впервые применив для такого объекта механизмы государственно-частного партнерства. Предполагается, что этот механизм даст возможность увеличить темпы строительства объектов социальной инфраструктуры.

Этот формат подразумевает инвестиционную фазу в три года, когда объект возводится за счет банка и застройщика. Далее в течение семи лет правительство Свердловской области постепенно возвращает им вложенные средства.

Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации нужно подготовить проект, найти на него средства, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, определить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на стройматериалы. А значит, существенную часть работы нужно будет делать заново, включая поиск денег. При этом ситуация может повториться снова, из-за чего проект может застрять в бесконечном цикле. В концессионном формате же со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.

Отметим, что в конце прошлого года в администрации Екатеринбурга сообщали о заинтересованности муниципалитета в инициативах по строительству с применением механизмов ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает в некоторых районах города. Администрация готова рассмотреть в 2023 году до десяти инициатив по строительству школ в рамках концессионных соглашений.

«Глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев на площадке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей курирует экспертное обсуждение программы по строительству сроком на 5-10 лет, формирование которой позволит эффективно планировать строительство инфраструктуры в Екатеринбурге, определять источники финансирования и системно привлекать к ее реализации крупных застройщиков», — сообщает пресс-служба застройщика.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением на Среднем Урале. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.

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