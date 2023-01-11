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«Атомстройкомплекс» выступит генподрядчиком при строительстве моста через реку Исеть в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Компания «Атомстройкомплекс» выступит генеральным подрядчиком при строительстве пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Согласно муниципальному контракту до конца 2023 года, речь идет о строительстве на участке улицы Водоемной рядом с жилым комплексом «Просторы».

«Атомстройкомплекс» выступит генподрядчиком при строительстве моста через реку Исеть в Екатеринбурге
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Застройщик в целях обеспечения микрорайона необходимой инфраструктурой разработал проект, который уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В данный момент документация передана в администрацию Екатеринбурга, что позволило ускорить включение работ в муниципальную программу, получить финансирование и провести тендер.

«Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ — строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка этой улицы от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений и благоустройство территории: организация освещения улицы, озеленение, установка малых архитектурных форм», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

В компании отмечают, что системно участвуют в развитии городской инфраструктуры — проектируют и строят в Екатеринбурге новые улицы, детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения.

Застройщик выступает партнером власти в реализации государственных программ по формированию комфортной городской среды, регулярно берет на себя разработку проектной документации, необходимой для включения нужных городу объектов в заявки на бюджетирование.

В прошлом году «Атомстройкомплекс» начал строительство первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства — этот механизм может ускорить строительство социальной инфраструктуры. Глава компании «Атомстройкомплекс» заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев на площадке СОСПП курирует экспертное обсуждение программы по строительству сроком на 5-10 лет, формирование которой позволит эффективно планировать строительство инфраструктуры в Екатеринбурге, определять источники финансирования и системно привлекать к ее реализации крупных застройщиков.

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