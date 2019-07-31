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В Свердловской области провели кадастровую оценку более 3 млн объектов капстроительства

31 июль 2019 (11:30)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Свердловской области провели предварительную кадастровую оценку более 3 млн объектов капитального строительства, говорится на сайте регионального правительства.

«До конца 2019 года уральцы, имеющие в собственности недвижимость, могут сверить и оспорить результаты оценки, которую провел Центр государственной кадастровой оценки в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на имущество с применением кадастровой стоимости», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года изменятся правила начисления налога на недвижимость. Налог теперь будет исчисляться не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой. В 2020 году свердловчане получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить в 2021 году.

Ознакомиться с предварительными расчетами кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра в разделе «Деятельность» — «Кадастровая оценка» — «Фонд данных государственной кадастровой оценки». Для поиска своего объекта на сайте необходимо знать его кадастровый номер.

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