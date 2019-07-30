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Мобильное приложение ДелоБанка стало лидером рейтинга MarksWebb

30 июль 2019 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Мобильное приложение ДелоБанка (проект СКБ-банка для предпринимателей) стало лидером рейтинга MarksWebb, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Эксперты MarksWebb проанализировали мобильные приложения 17 российских банков, предназначенные для мобильных устройств на базе iOS и Android, и оценили функционал, эффективность и удобство сервисов для пользователей — руководителей предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП)», — говорится в сообщении.

Мобильное приложение ДелоБанка заняло первое место в рейтинге мобильных банков для ИП (на базе Android и iOS), а также для руководителей предприятия малого бизнеса (также на базе Android и iOS).

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