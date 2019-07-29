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В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

УрБК, Москва, 29.07.2019. Граждане РФ не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации.



Согласно изменениям, Банк России сможет запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы на территории РФ информацию, в том числе персональные данные.



Раньше такого требования в законе не содержалось, и физлица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности. После вступления в силу изменений возможности пополнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.

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