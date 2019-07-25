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В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%
25 июль 2019 (12:35)
УрБК, Москва, 25.07.2019. В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии 2019 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
При этом средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% — с 1,98 млн руб. в I полугодии 2018 года до 2,21 млн руб. в аналогичном периоде этого года.
Также отмечается, что объемы кредитования сократились на 10%: в I полугодии 2019 года было выдано 497,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн руб., а за аналогичный период прошлого года — 615,4 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб.
Одной из причин сокращения ипотечного портфеля могло стать уменьшение реальных доходов населения, считают в ОКБ.
«Мы видим сокращение доли одобренных заявок по ипотеке: с 78% в I полугодии 2018 до 66% в I полугодии 2019 года. Также на динамику объемов ипотечного кредитования мог повлиять рост ставок в конце прошлого года», — отмечают эксперты ОКБ.
Уточняется, что в июне количество новых ипотечных кредитов также показало отрицательную динамику и снизилось на 28% по сравнению с показателями этого месяца в прошлом году. В июне 2019 года было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд руб., годом ранее — 112,2 тыс. кредитов на 227,2 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита в июне увеличился с 2,03 до 2,22 млн руб. (на 10%).
В исследовании учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ. В базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.
При этом средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% — с 1,98 млн руб. в I полугодии 2018 года до 2,21 млн руб. в аналогичном периоде этого года.
Также отмечается, что объемы кредитования сократились на 10%: в I полугодии 2019 года было выдано 497,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн руб., а за аналогичный период прошлого года — 615,4 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб.
Одной из причин сокращения ипотечного портфеля могло стать уменьшение реальных доходов населения, считают в ОКБ.
«Мы видим сокращение доли одобренных заявок по ипотеке: с 78% в I полугодии 2018 до 66% в I полугодии 2019 года. Также на динамику объемов ипотечного кредитования мог повлиять рост ставок в конце прошлого года», — отмечают эксперты ОКБ.
Уточняется, что в июне количество новых ипотечных кредитов также показало отрицательную динамику и снизилось на 28% по сравнению с показателями этого месяца в прошлом году. В июне 2019 года было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд руб., годом ранее — 112,2 тыс. кредитов на 227,2 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита в июне увеличился с 2,03 до 2,22 млн руб. (на 10%).
В исследовании учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ. В базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.
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