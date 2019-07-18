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Объем наличных денег в обороте в РФ с начала года сократился на 3,1%
18 июль 2019 (13:10)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Объем наличной денежной массы в обращении в РФ с начала года сократился на 3,1%. Об этом говорится в исследовании Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2019 года».
На 1 июля 2019 года показатель составил 10 трлн 7,5 млрд руб. На 1 января — 10 трлн 322,8 млрд руб.
На 1 июля 2019 года показатель составил 10 трлн 7,5 млрд руб. На 1 января — 10 трлн 322,8 млрд руб.
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