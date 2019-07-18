Новости дня

Объем наличных денег в обороте в РФ с начала года сократился на 3,1%

18 июль 2019 (13:10)

УрБК, Москва, 18.07.2019. Объем наличной денежной массы в обращении в РФ с начала года сократился на 3,1%. Об этом говорится в исследовании Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2019 года».

На 1 июля 2019 года показатель составил 10 трлн 7,5 млрд руб. На 1 января — 10 трлн 322,8 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: