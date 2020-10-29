Денежная масса в России в августе 2025 года выросла на 1,3%

УрБК, Москва, 23.09.2025. Денежная масса в России в августе 2025 года увеличилась на 1 трлн 536 млрд рублей (+1,3%) — до 121 трлн 574 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.



Широкая денежная масса в августе увеличилась на 1,4% после роста на 0,8% в июле. Годовой темп ее прироста на 1 сентября увеличился до 12,9%. В январе–августе она увеличилась на 4,4%.



Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября снизился до 14,4%. Денежная масса в январе–августе 2025 года увеличилась на 3,7%.



Объем наличных денег в обращении в августе увеличился на 215 млрд рублей или на 1,3% — до 17 трлн 154 млрд рублей после увеличения в июле на 1,3%. В годовом сопоставлении на 1 сентября объем наличных вырос на 2,1% после роста на 0,9% на 1 августа. В январе–августе 2025 года количество наличных сократилось на 0,7%.