Строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный районы Екатеринбурга начнется в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В 2020 году начнется строительство трамвайных веток, связывающих Академический район с центральной частью города и Солнечный с соседним Вторчерметом, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.В первой очереди проекта трамвайной линии в Академическом запланировано строительство временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского парка и трамвайной линии по улицам Вильгельма Де Геннина, Серафимы Дерябиной до Волгоградской. Протяженность первой очереди — 4 км. На расчетный срок линия пройдет до соединения с улицей Татищева и составит 6,7 км.Реализация проекта потребует серьезного изменения улично-дорожной сети юго-западной части уральской столицы. По замыслу разработчиков, сначала трамвайная ветка пройдет по улице Вильгельма де Геннина (между местным проездом и основной проезжей частью с восточной стороны), однако за 300 м. до строящейся развязки на Объездной автодороге сместится в разделительную полосу. Через развязку с Объездной дорогой линию пустят в разделительной полосе в одном уровне, но с учетом проектируемой эстакады. Затем — под эстакадными частями улицы Волгоградской, до транспортной развязки на Гурзуфской — Репина и в разделительной полосе улицы Токарей вплоть до соединения с Татищева. В перспективе линию планируют продлить, пустив по улице Вавилова и проспекту Академика Сахарова. Проект предполагает устройство 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов.Новая ветка до Солнечного станет первой очередью перспективной трамвайной линии, ведущей в район строящегося Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла. Она будет проложена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистая — Чемпионов. Протяженность пути составит 1,8 км. На линии будет четыре остановки. Реализация проекта предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.