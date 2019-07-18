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Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов

УрБК, Москва, 18.07.2019. Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым в крупных промышленных центрах пройдет эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов.



Как сообщается на сайте Госдумы, эксперимент будет проходить в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите.



Вместе с тем любой из регионов страны вправе применять предложенный механизм, отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



«Мы принимаем сегодня этот закон в третьем чтении во исполнение поручения президента РФ на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны. Несколько лет ушло на подготовку данного документа, с 2016 года он обсуждается», — заявил глава комитета.



В соответствии с законом Минприроды создаст единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в этих городах, определит требования к мероприятиям по снижению выбросов, нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха.



Также документом будут определены требования к мероприятиям по снижению выбросов и нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха.



Срок проведения эксперимента: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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