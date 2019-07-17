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В Свердловской области аренда однокомнатной квартиры за год подорожала на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 3,06% до 10,66 тыс. руб. (в среднем по РФ аренда подорожала на 2,3%). Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимость».



Цена аренды двухкомнатной квартиры в регионе возросла на 3,4% и достигла 14,83 тыс. руб. (в среднем по России выросла на 5,2%).



Среди 24 крупнейших регионов страны Свердловская область стала одиннадцатой по стоимости аренды однокомнатных квартир и девятой в рейтинге по стоимости аренды двухкомнатных.



Также уточняется, что по уровню цен неизменным лидером среди городов остается Москва, где стоимость на аренду однокомнатных квартир выросла на 3,4% до 35,38 тыс. руб. в месяц, на двухкомнатные — на 12,6% до 49,85 тыс. руб. Далее идут Новый Уренгой (рост составил 6,3%) и Геленджик (несмотря на то, что стоимость аренды там снизилась на 10%). На четвертом и пятом месте — Сочи (рост на 1%) и Ялта (рост на 3,5%) соответственно. И только потом следует Санкт-Петербург (цена увеличилась на 3,2%).



«Первичная и вторичная недвижимость продолжают дорожать, что, в свою очередь, стимулирует рынок долгосрочной аренды. Во II квартале 2019 года предложение выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и доля однокомнатных квартир, наиболее доступного по цене варианта, составила 55,9%. Это максимум с мая 2015 года», — отмечают аналитики.

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