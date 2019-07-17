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УБРиР: Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей
17 июль 2019 (12:26)
УрБК, Челябинск, 17.07.2019. По данным экспертов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав данные клиентов-южноуральцев, имеющих ипотеку на 1 июня 2019 года.
«Выяснилось, что средний возраст челябинского ипотечного заемщика составляет 39 лет. Причем жительницы региона оформляют жилищные займы немного чаще, чем мужчины (52% против 48%). Чаще ипотеку оформляют семейные клиенты, при этом размеры их кредитов в среднем на четверть больше займов холостых челябинцев», — говорится в сообщении.
Интересно, что среди клиенток незамужних женщин оказалось на 25% больше, чем дам, состоящих в браке. А среди мужчин доля женатых ипотечников, напротив, превышает 63%.
По словам директора дивизиона «Южный Урал» Галины Родиной, такая статистика обусловлена тем, что женщины начинают задумываться о покупке собственного жилья вне зависимости от их семейного статуса.
«Мужчины же, наоборот, чаще начинают заниматься квартирным вопросом, только создавая семью. При этом они берут на себя решение крупных финансовых затрат, и поэтому ипотека чаще оформляется на главу семейства», — отметила Г. Родина.
По совокупности признаков типичный ипотечный заемщик на Южном Урале — это 39-летняя незамужняя женщина с кредитом до 1,5 млн руб.
«Выяснилось, что средний возраст челябинского ипотечного заемщика составляет 39 лет. Причем жительницы региона оформляют жилищные займы немного чаще, чем мужчины (52% против 48%). Чаще ипотеку оформляют семейные клиенты, при этом размеры их кредитов в среднем на четверть больше займов холостых челябинцев», — говорится в сообщении.
Интересно, что среди клиенток незамужних женщин оказалось на 25% больше, чем дам, состоящих в браке. А среди мужчин доля женатых ипотечников, напротив, превышает 63%.
По словам директора дивизиона «Южный Урал» Галины Родиной, такая статистика обусловлена тем, что женщины начинают задумываться о покупке собственного жилья вне зависимости от их семейного статуса.
«Мужчины же, наоборот, чаще начинают заниматься квартирным вопросом, только создавая семью. При этом они берут на себя решение крупных финансовых затрат, и поэтому ипотека чаще оформляется на главу семейства», — отметила Г. Родина.
По совокупности признаков типичный ипотечный заемщик на Южном Урале — это 39-летняя незамужняя женщина с кредитом до 1,5 млн руб.
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