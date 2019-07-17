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УБРиР: Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.07.2019. По данным экспертов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав данные клиентов-южноуральцев, имеющих ипотеку на 1 июня 2019 года.



«Выяснилось, что средний возраст челябинского ипотечного заемщика составляет 39 лет. Причем жительницы региона оформляют жилищные займы немного чаще, чем мужчины (52% против 48%). Чаще ипотеку оформляют семейные клиенты, при этом размеры их кредитов в среднем на четверть больше займов холостых челябинцев», — говорится в сообщении.



Интересно, что среди клиенток незамужних женщин оказалось на 25% больше, чем дам, состоящих в браке. А среди мужчин доля женатых ипотечников, напротив, превышает 63%.



По словам директора дивизиона «Южный Урал» Галины Родиной, такая статистика обусловлена тем, что женщины начинают задумываться о покупке собственного жилья вне зависимости от их семейного статуса.



«Мужчины же, наоборот, чаще начинают заниматься квартирным вопросом, только создавая семью. При этом они берут на себя решение крупных финансовых затрат, и поэтому ипотека чаще оформляется на главу семейства», — отметила Г. Родина.



По совокупности признаков типичный ипотечный заемщик на Южном Урале — это 39-летняя незамужняя женщина с кредитом до 1,5 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:26</span><br /><strong>УБРиР: Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 17.07.2019. По данным экспертов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав данные клиентов-южноуральцев, имеющих ипотеку на 1 июня 2019 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088460-ubrir-sredniy-razmer-ipotechnogo-kredita-v-chelyabinskoy-oblasti-sostavlyaet-15-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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